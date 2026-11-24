Irish Residential Properties REIT Aktie
WKN DE: A1XEQV / ISIN: IE00BJ34P519
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24.11.2026 16:18:53
Holding(s) in Company
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Irish Residential Properties REIT plc (IRES)
Standard Form TR-1
Standard form for notification of major holdings
Done at London, on 24/11/2026
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
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|ISIN:
|IE00BJ34P519
|Category Code:
|HOL
|TIDM:
|IRES
|LEI Code:
|635400EOPACLULRENY18
|Sequence No.:
|450676
|EQS News ID:
|2441464
|End of Announcement
|EQS News Service
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Nachrichten zu Irish Residential Properties REIT PLC
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24.11.26
|Publication of Scheme Document (EQS Group)
|
24.11.26
|Holding(s) in Company (EQS Group)
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24.11.26
|Holding(s) in Company (EQS Group)
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23.11.26
|Announcement re Convening of Scheme Meeting (EQS Group)
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20.11.26
|Holding(s) in Company (EQS Group)
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20.11.26
|Holding(s) in Company (EQS Group)
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19.11.26
|Holding(s) in Company (EQS Group)
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19.11.26
|Holding(s) in Company (EQS Group)
Analysen zu Irish Residential Properties REIT PLC
Aktien in diesem Artikel
|Irish Residential Properties REIT PLC
|1,31
|-0,30%
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