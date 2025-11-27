RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
|
27.11.2025 01:43:15
Hong Kong fire: Death toll rises as blaze engulfs high-rise
Firefighters have been trying for hours to douse fires at a residential building complex in the Tai Po district, with at least 36 people killed and dozens still unaccounted for.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!