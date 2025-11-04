Horace Mann Educators CorpShs Aktie
WKN: 882987 / ISIN: US4403271046
|
04.11.2025 23:26:16
Horace Mann Educators Corp Q3 Income Climbs
(RTTNews) - Horace Mann Educators Corp (HMN) released a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $58.3 million, or $1.40 per share. This compares with $34.3 million, or $0.83 per share, last year.
Excluding items, Horace Mann Educators Corp reported adjusted earnings of $56.6 million or $1.36 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.4% to $438.5 million from $412.1 million last year.
Horace Mann Educators Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $58.3 Mln. vs. $34.3 Mln. last year. -EPS: $1.40 vs. $0.83 last year. -Revenue: $438.5 Mln vs. $412.1 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $4.50 to $4.70
