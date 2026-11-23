Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
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23.11.2026 10:15:23
How a green economy could help reverse climate change
Green growth promises a future in which economies thrive without destroying the environment. But is this vision realistic?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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