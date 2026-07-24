International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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24.07.2026 12:03:19
How new PM Andy Burnham will change UK's international role
From northwest England to the global stage: Andy Burnham becomes Britain's new prime minister on Monday. How will the former mayor of Manchester tackle international affairs?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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