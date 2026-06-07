People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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07.06.2026 11:02:02
How People Working in Debt Collection Handle Abuse From Callers
More Americans are taking on debt and falling behind on bills. The people calling them to collect often endure a torrent of verbal abuse and threats of violence.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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