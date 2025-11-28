Orange Aktie
WKN DE: 607920 / ISIN: FR0000079196
|
28.11.2025 15:35:34
How the Orange Days were inspired by Dominican feminists
The Mirabal sisters were murdered after resisting the Dominican Republic's sexist dictator Rafael Trujillo. Their bravery inspired the UN's International Day for the Elimination of Violence Against Women.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
