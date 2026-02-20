MasterCard Aktie
WKN DE: A0F602 / ISIN: US57636Q1040
|
20.02.2026 06:00:14
How the UK accidentally shackled itself to Mastercard
Instead of wresting power from a banking oligopoly, the UK’s payments regulator ended up strengthening a duopolyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
