Keep Aktie

Keep für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083

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18.07.2026 17:27:20

How TikTok-style videos keep human brains hooked on content

TikTok, Instagram and YouTube clips are designed to overwhelm the brain's pleasure circuitry and keep people watching. Researchers say short-form videos may only be the start when it comes to harvesting human attention.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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