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16.11.2026 13:53:00
How to use options to bet against Big Tech, while keeping risk in check
One way to bet on the continued move away from Big Tech is by buying options that give you the right to both buy and sell certain market ETFs.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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