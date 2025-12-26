People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
|
26.12.2025 15:07:20
How TV dramas from China hooked millions of people worldwide
The popularity of Chinese dramas is exploding, creating a multibillion-dollar industry. Global viewers find themselves attracted to these "universal" stories and appreciate their glimpse at Chinese culture.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!