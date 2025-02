HP-Aktie von Gewinnrückgang belastet - weitere Entlassungen voraus

Der bereinigte Gewinn pro Aktie sank im Jahresvergleich um 9 Prozent auf 74 Cents und entsprach damit der von FactSet ermittelten Konsensschätzung. Der Umsatz erreichte mit plus 2 Prozent 13,50 Milliarden Dollar und lag damit über den Erwartungen von 13,39 Milliarden. Für das zweite Quartal stellt HP ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 0,80 Dollar in der Mitte der Prognosespanne in Aussicht, während die Analystenschätzung bei 0,86 Dollar liegt. Die Jahresprognose 2025 sieht jedoch ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 3,60 Dollar in der Mitte der Spanne vor, gegenüber einer Erwartung der Wall Street von 3,57 Dollar.

HP will weiter Kosten senken

HP will im Rahmen seines Kostensenkungsplans bis zu 2.000 weitere Mitarbeiter entlassen. Der Personalabbau summiert sich in der laufenden Umstrukturierung damit auf bis zu 9.000 Stellen.

Für die HP-Aktie geht es im NYSE-Handel zeitweise 0,76 Prozent auf 26,17 US-Dollar nach unten.

Dow Jones Newswires