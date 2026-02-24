HP Aktie

HP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851301 / ISIN: US40434L1052

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.02.2026 22:42:27

HP Inc. Reports Drop In Q1 Bottom Line

(RTTNews) - HP Inc. (HPQ) reported earnings for first quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line came in at $545 million, or $0.58 per share. This compares with $565 million, or $0.59 per share, last year.

Excluding items, HP Inc. reported adjusted earnings of $753 million or $0.81 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 6.9% to $14.438 billion from $13.504 billion last year.

HP Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $545 Mln. vs. $565 Mln. last year. -EPS: $0.58 vs. $0.59 last year. -Revenue: $14.438 Bln vs. $13.504 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.70 To $ 0.76 Full year EPS guidance: $ 2.90 To $ 3.20

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu HP Inc (ex Hewlett-Packard)

mehr Nachrichten