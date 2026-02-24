HP Aktie
WKN: 851301 / ISIN: US40434L1052
|
24.02.2026 22:42:27
HP Inc. Reports Drop In Q1 Bottom Line
(RTTNews) - HP Inc. (HPQ) reported earnings for first quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line came in at $545 million, or $0.58 per share. This compares with $565 million, or $0.59 per share, last year.
Excluding items, HP Inc. reported adjusted earnings of $753 million or $0.81 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.9% to $14.438 billion from $13.504 billion last year.
HP Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $545 Mln. vs. $565 Mln. last year. -EPS: $0.58 vs. $0.59 last year. -Revenue: $14.438 Bln vs. $13.504 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.70 To $ 0.76 Full year EPS guidance: $ 2.90 To $ 3.20
