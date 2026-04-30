Huaan Securities: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Huaan Securities hat am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,09 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Huaan Securities 0,110 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,55 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 1,90 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at