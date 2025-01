Hubschrauber-Boom: Airbus Helicopters wächst trotz globaler Unsicherheiten

Wie der Konzern am Montag mitteilte, hat Airbus Helicopters im vergangenen Jahr 455 Brutto-Bestellungen (netto: 450) erhalten. Im Jahr 2024 lieferte das Unternehmen 361 Hubschrauber aus, was laut Airbus einem vorläufigen Marktanteil von 57 Prozent im zivilen und halbstaatlichen Bereich entspricht.

"Der Auftragseingang von Airbus Helicopters im Jahr 2024, der im zweiten Jahr in Folge um fast 10 Prozent gestiegen ist, unterstreicht das stabile Wachstum des Unternehmens in einem komplexen globalen Umfeld", sagte Bruno Even, CEO von Airbus Helicopters laut Mitteilung.

DOW JONES