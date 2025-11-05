HubSpot Aktie
WKN DE: A12CWQ / ISIN: US4435731009
|
06.11.2025 00:07:26
HubSpot Inc. Announces Rise In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - HubSpot Inc. (HUBS) reported a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $16.53 million, or $0.31 per share. This compares with $8.14 million, or $0.16 per share, last year.
Excluding items, HubSpot Inc. reported adjusted earnings of $140.25 million or $2.66 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 20.9% to $809.51 million from $669.72 million last year.
HubSpot Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $16.53 Mln. vs. $8.14 Mln. last year. -EPS: $0.31 vs. $0.16 last year. -Revenue: $809.51 Mln vs. $669.72 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $2.97 - $2.99 Next quarter revenue guidance: $828.0 - $830.0 Mln Full year EPS guidance: $9.60 - $9.62 Full year revenue guidance: $3.113 - $3.115 Bln
Analysen zu HubSpot Incmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|HubSpot Inc
|348,10
|-13,06%
