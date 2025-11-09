ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

Novo Nordisk Aktie

WKN: 866931 / ISIN: US6701002056

09.11.2025 11:31:00

Huge News for Eli Lilly Stock and Novo Nordisk Stock Investors as Companies Make Deal With Trump

Eli Lilly (NYSE: LLY) and Novo Nordisk (NYSE: NVO) agreed to lower prices for their weight loss treatments in exchange for lower tariffs and expanded access.*Stock prices used were the afternoon prices of Nov. 5, 2025. The video was published on Nov. 7, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
