Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
|
06.11.2025 17:06:47
Novo Nordisk challenges Pfizer to raise offer for obesity biotech
Danish company is battling with Pfizer for US biotech as they seek edge in growing market for weight-loss drugsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Novo Nordiskmehr Nachrichten
Analysen zu Novo Nordiskmehr Analysen
|06.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|05.11.25
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|05.11.25
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|05.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|13.10.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|06.10.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bid Corporation Limited
|21,00
|0,96%
|Metsera Inc Registered Shs
|81,55
|14,25%
|Novo Nordisk
|40,11
|-4,75%
|Novo Nordisk (spons. ADRs)
|40,20
|-4,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.