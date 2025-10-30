Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
|
30.10.2025 11:24:12
Novo Nordisk gatecrashes Pfizer deal with $9bn bid for Metsera
Pfizer had struck deal in September to buy obesity-focused biotechWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!

