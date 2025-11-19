Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
|
19.11.2025 18:50:48
Huge News for Plug Power Investors: The $7 Target Explained
Plug Power (NASDAQ: PLUG) is volatile, but rising electrolyzer deployments, improving production output, and fresh customer wins could unlock meaningful upside. I break down Q3 results, liquidity, and the near-term catalysts that may rerate the stock toward Wall Street's high target, while outlining risk controls for traders who crave asymmetric upside.Stock prices used were the market prices of Nov. 12, 2025. The video was published on Nov. 14, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
