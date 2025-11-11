Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
|Zahlen im Blick
|
11.11.2025 17:04:00
Plug Power-Aktie leichter: Kleinere Verluste verzeichnet
Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 hat Plug Power weiterhin Verluste erlitten. Das Ergebnis je Aktie lag bei -0,120 US-Dollar und damit etwas tiefer als von Analysten erwartet: Die Expertenschätzungen für das EPS hatten sich zuvor auf -0,130 US-Dollar belaufen. Das Ergebnis ist besser als vor Jahresfrist, als der Brennstoffzellenkonzern noch einen Verlust von 0,25 US-Dollar je Anteilsschein gemeldet hatte.
Umsatzseitig bilanzierte Plug Power 177,06 Millionen US-Dollar, damit verbesserte sich der Umsatz im Vorjahresvergleich, als noch 173,7 Millionen US-Dollar in den Büchern gestanden hatten. Analysten hatten zuvor erwartet, dass sich der Umsatz des US-Konzerns gegenüber dem Vorjahr auf 187,33 Millionen US-Dollar verbessern würde.
Die Plug Power-Aktie reagiert im US-Handel an der NASDAQ zeitweise mit einem Minus von 6,93 Prozent auf 2,3825 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Plug Power Inc.
Nachrichten zu Plug Power Inc.mehr Nachrichten
|
10.11.25
|Ausblick: Plug Power stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
07.11.25
|Plug Power-Aktie zieht an: Blick auf Großprojekte vor entscheidender Bilanzvorlage (finanzen.at)
|
23.10.25
|Berg- und Talfahrt: Plug Power-Aktie sich nicht nach Kurseinbruch (finanzen.at)
|
20.10.25
|Plug Power-Aktie hält sich nach Kursrutsch stabil (finanzen.at)
|
16.10.25
|Plug Power-Aktie dennoch tiefer: Roadshows und Analysten wecken Interesse (finanzen.at)
|
15.10.25
|Plug Power-Aktie kann Kursrally nicht fortsetzen - Warnsignale für eine Energieaktien-Blase? (finanzen.at)
|
14.10.25
|Plug Power-Aktie steigt nach Analysten-Upgrade - Experten uneinig über weiteres Potenzial (finanzen.at)