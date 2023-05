HUGO BOSS nach starkem Quartal für Gesamtjahr optimistischer - HUGO BOSS-Aktie profitiert

Zudem geht der Konzern davon aus, sein mittelfristiges Umsatzziel von 4 Milliarden Euro bereits in diesem Jahr zu erreichen und damit deutlich früher als erwartet. "Wir sind äußerst erfolgreich ins Jahr gestartet, nachdem wir die Markendynamik weltweit weiter beschleunigt haben", sagt Daniel Grieder, Vorstandsvorsitzender von HUGO BOSS

Der Konzernumsatz belief in den ersten drei Monaten auf 968 (Vorjahr: 772) Millionen Euro, was sowohl währungsbereinigt als auch in Konzernwährung einem Anstieg von 25 Prozent entsprach. HUGO BOSS erzielte ein operatives Ergebnis (EBIT) von 65 Millionen Euro, ein Plus von 63 Prozent zum Vorjahr. Die EBIT-Marge des Konzerns verbesserte sich um 160 Basispunkte auf 6,7 Prozent. Diese Entwicklung ist laut HUGO BOSS vor allem auf das starke Umsatzwachstum zurückzuführen, das einen leichten Rückgang der Bruttomarge um 30 Basispunkte auf 61,4 Prozent mehr als ausglich. Analysten hatten mit einem Umsatz von 893 Millionen Euro und einem EBIT von 59 Millionen Euro gerechnet.

Vor dem Hintergrund der Geschäftsentwicklung im ersten Quartal hebt der Metzinger Modehersteller, der im MDAX notiert ist, seine Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr an. Für 2023 rechnet HUGO BOSS nunmehr mit einem Anstieg des Konzernumsatzes um rund 10 Prozent auf rund 4 Milliarden Euro (bisher: Anstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich), wobei sämtliche Regionen zum Wachstum beitragen sollen.

Gleichzeitig sieht HUGO BOSS für das EBIT jetzt einen Anstieg von 10 bis 20 Prozent auf 370 und 400 Millionen Euro, statt zuvor Plus 5 bis 12 Prozent auf 350 bis 375 Millionen Euro. Anhaltende Investitionen in Produkte, Marken und Digitalisierung im Rahmen von CLAIM 5" sollen durch eine mindestens stabile Entwicklung der Bruttomarge im Jahr 2023 sowie durch weitere Effizienzsteigerungen, insbesondere im stationären Einzelhandel, mehr als ausgeglichen werden.

Die Aktie von HUGO BOSS gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,17 Prozent auf 67,72 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)