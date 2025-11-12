Humacyte Aktie
WKN DE: A3CZBW / ISIN: US44486Q1031
|
12.11.2025 14:00:10
Humacyte, Inc. Q3 Loss Narrows
(RTTNews) - Humacyte, Inc. (HUMA) announced Loss for third quarter of -$17.51 million
The company's bottom line totaled -$17.51 million, or -$0.11 per share. This compares with -$39.20 million, or -$0.33 per share, last year.
Humacyte, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$17.51 Mln. vs. -$39.20 Mln. last year. -EPS: -$0.11 vs. -$0.33 last year.
Analysen zu Humacyte Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Humacyte Inc Registered Shs
|1,28
|-5,19%
