Humacyte Aktie

Humacyte für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CZBW / ISIN: US44486Q1031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
11.11.2025 07:01:06

Ausblick: Humacyte gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Humacyte präsentiert am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Humacyte im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,151 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,330 USD je Aktie gewesen.

Die Umsatzschätzungen von 6 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 0,9 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,374 USD im Vergleich zu -1,260 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 3,7 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Humacyte Inc Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu Humacyte Inc Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Humacyte Inc Registered Shs 1,28 -5,19% Humacyte Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen uneinheitlich
In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen