Ausblick: Humacyte gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Humacyte präsentiert am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Humacyte im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,151 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,330 USD je Aktie gewesen.

Die Umsatzschätzungen von 6 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 0,9 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,374 USD im Vergleich zu -1,260 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 3,7 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at