Humanoid Global-Aktie im Fokus: Investition in Robotik-Marktplatz HowToRobot

Humanoid Global stärkt sein Engagement im Robotiksektor: Das Unternehmen kündigt eine strategische Beteiligung an der Plattform HowToRobot an.

• Humanoid Global kündigt strategische Investition in HowToRobot an• HowToRobot soll Automatisierung im Firmenportfolio unterstützen• Aktie setzt beeindruckende Kursrally fort

Humanoid Global investiert in Robotik-Marktplatz HowToRobot

In einer Unternehmensmitteilung kündigt Humanoid Global ein strategisches Investment in HowToRobot an. Das dänische Unternehmen betreibt einen globalen Marktplatz für Robotiklösungen und wurde 2017 gegründet, um Firmen bei der Einführung von Automatisierungstechnologien zu unterstützen. Die Plattform vermittelt unabhängig zwischen Unternehmen, die Automatisierungslösungen suchen, und Anbietern entsprechender Technologien.

Søren Peters, CEO von HowToRobot, erklärte in der Mitteilung, die Partnerschaft mit Humanoid Global ermögliche es, die internationale Reichweite auszubauen und Automatisierung "noch zugänglicher für Unternehmen weltweit" zu machen. Das geplante Investment soll 75.000 US-Dollar betragen und befindet sich derzeit noch in der finalen Abstimmungsphase.

Fokus auf ein starkes Robotik-Ökosystem

Nach Angaben von Humanoid Global ist das Engagement Teil einer langfristigen Strategie, ein stark vernetztes Ökosystem im Bereich humanoider Robotik und sogenannter embodied AI aufzubauen. Die Plattform von HowToRobot soll künftig dazu beitragen, Automatisierungspotenziale innerhalb des eigenen Unternehmensportfolios zu identifizieren und passende Lösungen zu implementieren.

"Die Zukunft der Robotik liegt nicht nur in Maschinen, sondern in den Ökosystemen, die sie antreiben", sagte Humanoid-CEO Shahab Samimi laut der Pressemitteilung. Ziel sei es, Verbindungen zwischen Robotiklieferanten, Integratoren und Industrieunternehmen zu fördern und so die Effizienz der gesamten Branche zu steigern.

Aktie bleibt im Fokus - starke Performance vor Bekanntgabe

Schon vor Veröffentlichung der Mitteilung zeigte sich die Aktie von Humanoid Global auffällig stark. Am Montag legte das Papier um 29 Prozent zu und schloss bei 2,13 US-Dollar. Laut TipRanks erklärte das Management des Unternehmens, man sei "nicht über wesentliche Änderungen in den Geschäftsabläufen informiert", die die starke Marktaktivität erklären könnten.

Trotz fehlender konkreter Nachrichten bis zur offiziellen Mitteilung deutet die Kursrally darauf hin, dass Anleger zunehmend auf das Wachstumspotenzial im Bereich humanoider Robotik setzen. Mit dem nun bekanntgegebenen Investment könnte sich dieser Trend weiter verstärken.

Wachstum mit KI und Automatisierung

Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, sollen die Mittel aus der geplanten Beteiligung HowToRobot beim Übergang zu einem SaaS-basierten Geschäftsmodell unterstützen. Im Fokus steht die Weiterentwicklung eines KI-gestützten Angebots für Unternehmensabonnements sowie die Expansion in die USA und nach Großbritannien.

Obwohl der Abschluss der Transaktion noch aussteht, signalisiert das Investment, dass Humanoid Global seine Position als aktiver Gestalter im Zukunftsmarkt der Robotik festigen will. Damit könnte das Unternehmen seine Rolle als Bindeglied zwischen Technologie, KI und industrieller Anwendung weiter ausbauen.

Redaktion finanzen.at