Huntsman Aktie
WKN: A0DQGM / ISIN: US4470111075
|
25.12.2025 00:37:30
Huntsman Stock Is Down 45% This Past Year, but One Fund Is Doubling Down With a $10 Million Bet
On November 14, California-based First Wilshire Securities Management disclosed a purchase of 431,403 additional Huntsman shares, increasing its stake by an estimated $2.87 million.First Wilshire Securities Management reported in a November 14 SEC filing that it bought 431,403 additional shares of Huntsman (NYSE:HUN) during the third quarter. The post-trade position totaled about 1.13 million shares worth $10.13 million at quarter-end. The increase reflected both new purchases and changes in Huntsman’s share price over the period.Following the buy, Huntsman represents 2.7% of First Wilshire’s 13F assets after the transaction.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Huntsman Corp.mehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Huntsman verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Huntsman präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Huntsman stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.07.25