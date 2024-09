Hyundai-Aktie gesucht: Spekulationen über mögliche Partnerschaft mit Google-Schwester Waymo als Kurstreiber

• Mögliche Partnerschaft zwischen Hyundai und Waymo• Reaktion auf Handelskonflikte• Unternehmen halten sich bedeckt

Die Alphabet-Tochter Waymo sei in Gesprächen mit Hyundai Motor zur Produktion selbstfahrender Taxis, verweist Reuters auf einen Bericht der südkoreanischen Zeitung Electronic Times.

Wird die Produktion ausgelagert?

Demnach hätten sich Vertreter von Waymo und Hyundai Motor mehr als dreimal getroffen, um einen Plan zur Verwendung von Hyundais Elektrofahrzeugen Ioniq 5 für Waymos selbstfahrende Technologie der sechsten Generation zu besprechen. Im Rahmen einer möglichen Zusammenarbeit gehe es auch darum, dass die neuen Fahrzeuge die Angebote von ZEEKR aus China ersetzen würden, die Waymo derzeit teste.

Vor wenigen Tagen hatte US-Präsident Joe Biden Zollerhöhungen auf chinesische Importe beschlossen, die am 27. September in Kraft treten sollen. Die Partnerschaft mit den Südkoreanern könnte Waymos Reaktion auf ebendiese Pläne sein.

Unternehmen halten sich bedeckt

Die Google-Schwester, die in Sachen Robotaxis den Markt dominiert, wollte eine mögliche neue Partnerschaft nicht bestätigen. In einer Erklärung gegenüber Reuters heißt es: "Wir werden uns nicht zu Spekulationen äußern, aber ich kann mitteilen, dass wir hart daran arbeiten, den Waymo Driver der 6. Generation auf der ZEEKR-Plattform zu validieren und beabsichtigen, ihn in unsere Flotte einzuführen, sobald er bereit ist". Von ZEEKR war unterdessen der Nachrichtenagentur zufolge zu hören: "An der Partnerschaft zwischen ZEEKR und Waymo ändert sich nichts". Man arbeite aktiv zusammen, um die Fahrzeuge einzusetzen.

Und auch Hyundai ließ sich bezüglich einer Kooperation mit Waymo nichts entlocken: "Zu diesem Zeitpunkt ist noch nichts über neue Geschäfte entschieden", und bezog sich dabei auf seinen Plan, seine Fahrzeugplattform an Unternehmen für selbstfahrende Technologie zu verkaufen, heißt es bei Reuters weiter. Erst zu Jahresbeginn hatte die Tochter Motional, die an autonomer Fahrtechnologie arbeitet, Pläne zur Einführung eines Robotaxi-Dienstes mit seinem Hyundai Ioniq 5-Robotaxis der nächsten Generation auf 2026 verschoben.

Waymo-Technik in mehreren Fahrzeugmodellen

Autonome Robotaxis mit Waymo-Technik werden bereits auf den US-Straßen getestet. Neben Fahrzeugen von Stellantis und Jaguar Range Rover testet die Google-Schwester die hauseigene Technologie für selbstfahrende Autos der nächsten Generation auch mit Fahrzeugen von ZEEKR, einer Marke von Geely Automobile.

Auch wenn weder Waymo noch Hyundai den Pressebericht bestätigen wollten, zeigten sich Anleger bereits euphorisch ob der möglicherweise anstehenden Partnerschaft. Die Aktie von Hyundai Motors legte an der Börse in Südkorea um 3,80 Prozent auf 246.000 KRW zu.

Redaktion finanzen.at