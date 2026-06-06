CHANGE Aktie

CHANGE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002

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06.06.2026 13:00:00

I Commanded This Smart Light to Change Based on My Mood, and I Liked It

Lepro's lamp wants you to move chatbot prompts over to your lighting. It's surprisingly fun on-demand décor.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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