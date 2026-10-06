Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
|
06.10.2026 17:05:00
I Keep Adding to Energy Transfer. Here's Why the Yield Isn't the Only Reason.
I initially invested in Energy Transfer (NYSE: ET), one of the largest midstream companies in the U.S., about 18 months ago. I've increased my position several times since then, and the stock now accounts for 4.2% of my portfolio with a 23% gain.
Many investors buy Energy Transfer for its high forward yield of 6.6%, which is still higher than the 10-Year Treasury's 5.3%. That distribution is easily sustainable because it consumes only around half of its distributable cash flow (DCF) each year. That's also one of my top reasons for buying Energy Transfer, but there are plenty of other reasons to accumulate this pipeline stock.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Keep Inc. Registered Shs Unitary
Analysen zu Keep Inc. Registered Shs Unitary
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Keep Inc. Registered Shs Unitary
|0,16
|7,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel auf grünem Terrain -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen letztlich höher -- Asiens Börsen schließen stärker
An den heimischen sowie den deutschen Börsen ließ sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.