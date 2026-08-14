Basis Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DC5A / ISIN: JP3835270004
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14.08.2026 17:24:00
I Think You Missed CoreWeave's Zero-Cost-Basis Engine
Wall Street treats GPUs like disposable electronics. CoreWeave (NASDAQ: CRWV) is running them like long-duration infrastructure.CoreWeave is borrowing tens of billions of dollars to buy Nvidia (NASDAQ: NVDA) chips and rent them to AI software builders. The bear case against the stock is simple: Graphics chips age quickly. If Nvidia launches faster processors every 12 months, three-year-old chips should become useless, trapping CoreWeave in a cycle of taking on new debt just to replace dying hardware.That theory has a flaw. The real-world contract data shows older chips are not dying.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|Basis Corporation Registered Shs
|1 759,00
|3,05%
|ZERO CO LTD
|3 585,00
|1,27%
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