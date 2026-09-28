IAB-Arbeitsmarktbarometer: Beschäftigung schrumpft

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Der deutsche Arbeitsmarkt schlägt weiter Kapriolen: Nachdem jahrelang eine stabile Beschäftigungssituation den Markt getragen hat und die zunehmende Arbeitslosigkeit teilweise kaschieren konnte, geht nun die Beschäftigung zurück - dafür sinkt die Arbeitslosigkeit leicht. Das sind die Ergebnisse des neuen Arbeitsmarktbarometers des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).

Arbeitslosigkeit fast wieder positiv

Die Komponente "Arbeitslosigkeit" hat im September den negativen Bereich fast verlassen und landete bei 99,9 Punkten - 100 Punkte würden eine neutrale Entwicklung widerspiegeln. Die Komponente "Beschäftigung" sank dagegen erneut um 0,1 Punkte und erreichte nur noch 99,3 Punkte.

"Die Aussichten für die Beschäftigung sind schwächer als für die Arbeitslosigkeit: Der Arbeitsmarkt schrumpft", sagte der IAB-Forscher Enzo Weber. Er führt dies vor allem auf die demografische Entwicklung zurück: Die Vertreter der Baby-Boomer-Jahrgänge gehen nach und nach in Rente, der Nettozuzug nach Deutschland ist zurückgegangen.

Strukturprobleme in der Industrie

Die Konjunktur habe sich dagegen zwar gefestigt. Belastend wirkten jedoch nach wie vor die hohe Unsicherheit und Strukturprobleme vor allem in der Industrie. Viele Branchen stecken dort in einer tiefgreifenden Transformation - etwa die in Deutschland besonders wichtige Autoindustrie , die den Übergang von Verbrennermotoren zur Elektromobilität gestalten muss.

Das Arbeitsmarktbarometer ist ein monatlich erhobener Frühindikator für die künftige Situation auf dem Arbeitsmarkt. Befragt werden alle deutschen Arbeitsagenturen nach ihren Erwartungen für die nächsten drei Monate. Die tatsächliche Situation auf dem Arbeitsmarkt im Monat September wird die Vorstandsvorsitzende der Nürnberger Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, an diesem Mittwoch in ihrer monatlichen Statistik bekanntgeben./dm/DP/mis