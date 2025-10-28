Iberdrola Aktie

Iberdrola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MRJ7 / ISIN: US4507371015

<
Umsatz steigt 28.10.2025 11:42:41

Iberdrola-Aktie stärker: Gewinnprognose nach starkem Anstieg im Quartal nach oben geschraubt

Der spanische Energieriese Iberdrola hat seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben, nachdem er einen Anstieg des Nettogewinns für das dritte Quartal gemeldet hat.

Wie das Unternehmen Iberdrola am Dienstag mitteilte, lag der Nettogewinn im dritten Quartal 2025 bei 1,74 Milliarden Euro, gegenüber 1,34 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Nettogewinn stieg in den ersten neun Monaten des Jahres um 16,6 Prozent auf 5,12 Milliarden Euro.

Der ausgewiesene Umsatz wuchs in den ersten neun Monaten um 2,3 Prozent auf 33,86 Milliarden Euro.

Das Unternehmen hob seine Prognose für das Gesamtjahr an und erwartet nun einen zweistelligen Anstieg des bereinigten Nettogewinns auf mehr als 6,2 Milliarden Euro, bereinigt um die Kosten für das Netzgeschäft in den USA. Bislang war der Versorger von einem Anstieg im mittleren bis hohen einstelligen Bereich ausgegangen.

In Madrid steigt die Iberdrola-Aktie zeitweise 1,75 Prozent auf 17,4150 Euro.

Von Aimee Look

DOW JONES

Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images

