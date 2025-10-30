Iberdrola SA: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Iberdrola SA hat am 28.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,220 EUR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 11,12 Milliarden EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,48 Milliarden EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at