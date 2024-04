IBEX 35-Papier Aena-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aena von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurden Aena-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Aena-Papier an diesem Tag bei 165,00 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,606 Aena-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 104,97 EUR, da sich der Wert einer Aena-Aktie am 12.04.2024 auf 173,20 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 4,97 Prozent gesteigert.

Alle Aena-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25,98 Mrd. Euro. Am 11.02.2015 wurden Aena-Anteile zum ersten Mal an der Börse STN gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Aena-Papiers bei 68,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at