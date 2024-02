IBEX 35-Papier Aena-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aena von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Aena gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Aena-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Aena-Anteile bei 153,90 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,498 Aena-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 086,42 EUR, da sich der Wert eines Aena-Papiers am 16.02.2024 auf 167,20 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 8,64 Prozent gleich.

Der Marktwert von Aena betrug jüngst 25,08 Mrd. Euro. Das Aena-Papier wurde am 11.02.2015 an der Börse STN zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Aena-Aktie lag damals bei 68,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at