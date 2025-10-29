IBEX 35-Papier Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cellnex Telecom-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Cellnex Telecom-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die Cellnex Telecom-Aktie via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Cellnex Telecom-Anteile betrug an diesem Tag 34,71 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 28,810 Cellnex Telecom-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Cellnex Telecom-Papiers auf 28,48 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 820,51 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 17,95 Prozent abgenommen.

Alle Cellnex Telecom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at