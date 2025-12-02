IBEX 35-Papier Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corporacion Acciona Energias Renovables-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Corporacion Acciona Energias Renovables gewesen.

Die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie bei 20,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 492,611 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 177,34 EUR, da sich der Wert eines Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteils am 01.12.2025 auf 20,66 EUR belief. Damit wäre die Investition um 1,77 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Corporacion Acciona Energias Renovables eine Börsenbewertung in Höhe von 6,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at