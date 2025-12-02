Corporacion Acciona Energias Renovables Aktie

Corporacion Acciona Energias Renovables für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CS39 / ISIN: ES0105563003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 02.12.2025 10:03:57

IBEX 35-Papier Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corporacion Acciona Energias Renovables-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Corporacion Acciona Energias Renovables gewesen.

Die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie bei 20,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 492,611 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 177,34 EUR, da sich der Wert eines Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteils am 01.12.2025 auf 20,66 EUR belief. Damit wäre die Investition um 1,77 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Corporacion Acciona Energias Renovables eine Börsenbewertung in Höhe von 6,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Corporacion Acciona Energias Renovablesmehr Nachrichten

10:03
 IBEX 35-Papier Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corporacion Acciona Energias Renovables-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
11.11.25
 IBEX 35-Titel Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
04.11.25
 IBEX 35-Titel Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Corporacion Acciona Energias Renovables-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
14.10.25
 IBEX 35-Papier Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust hätte eine Corporacion Acciona Energias Renovables-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
07.10.25
 IBEX 35-Wert Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
16.09.25
 IBEX 35-Wert Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel hätte eine Investition in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
09.09.25
 IBEX 35-Papier Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
19.08.25
 IBEX 35-Wert Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)

Analysen zu Corporacion Acciona Energias Renovablesmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Corporacion Acciona Energias Renovables 20,52 0,00% Corporacion Acciona Energias Renovables

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:53 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX legen zu -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Dienstag im Verlauf fester. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen