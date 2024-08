IBEX 35-Papier Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit dem Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier statt. Zum Handelsende stand die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie an diesem Tag bei 23,00 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 434,783 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 32 608,70 EUR, da sich der Wert eines Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papiers am 14.08.2024 auf 75,00 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 226,09 Prozent.

Laboratorios Farmaceuticos Rovi erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at