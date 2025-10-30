Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie

WKN DE: A0M0GQ / ISIN: ES0157261019

Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment 30.10.2025 10:03:41

IBEX 35-Titel Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 45,90 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 21,786 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 63,25 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 378,00 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 378,00 EUR entspricht einer Performance von +37,80 Prozent.

Insgesamt war Laboratorios Farmaceuticos Rovi zuletzt 3,24 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

