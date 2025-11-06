Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie

Laboratorios Farmaceuticos Rovi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M0GQ / ISIN: ES0157261019

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investition 06.11.2025 10:03:50

IBEX 35-Papier Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie via Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 36,80 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investiert hätte, hätte er nun 271,739 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 665,76 EUR, da sich der Wert eines Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papiers am 05.11.2025 auf 57,65 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 56,66 Prozent.

Insgesamt war Laboratorios Farmaceuticos Rovi zuletzt 3,01 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Laboratorios Farmaceuticos Rovimehr Nachrichten

Analysen zu Laboratorios Farmaceuticos Rovimehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Laboratorios Farmaceuticos Rovi 54,55 -7,15% Laboratorios Farmaceuticos Rovi

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt steigt am Freitag, während der deutsche Aktienmarkt sich seitwärts bewegt. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen