Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie
WKN DE: A0M0GQ / ISIN: ES0157261019
|Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investition
|
06.11.2025 10:03:50
IBEX 35-Papier Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie via Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 36,80 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investiert hätte, hätte er nun 271,739 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 665,76 EUR, da sich der Wert eines Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papiers am 05.11.2025 auf 57,65 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 56,66 Prozent.
Insgesamt war Laboratorios Farmaceuticos Rovi zuletzt 3,01 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Aktien in diesem Artikel
|Laboratorios Farmaceuticos Rovi
|54,55
|-7,15%