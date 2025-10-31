Red Electrica Aktie

WKN DE: A2ANA3 / ISIN: ES0173093024

Hochrechnung 31.10.2025 10:04:19

IBEX 35-Papier Red Electrica SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Red Electrica SA von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren in Red Electrica SA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Red Electrica SA-Papier an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Red Electrica SA-Papier bei 20,05 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 498,753 Red Electrica SA-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 30.10.2025 8 109,73 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16,26 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 18,90 Prozent gleich.

Red Electrica SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,79 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

