Red Electrica Aktie
WKN DE: A2ANA3 / ISIN: ES0173093024
|Rentable Red Electrica SA-Investition?
|
07.11.2025 10:04:27
IBEX 35-Wert Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Red Electrica SA von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit Red Electrica SA-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 16,26 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die Red Electrica SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,150 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 94,34 EUR, da sich der Wert einer Red Electrica SA-Aktie am 06.11.2025 auf 15,34 EUR belief. Damit wäre die Investition 5,66 Prozent weniger wert.
Zuletzt ergab sich für Red Electrica SA eine Börsenbewertung in Höhe von 8,28 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Red Electrica SAmehr Nachrichten
Analysen zu Red Electrica SAmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Red Electrica SA
|15,25
|-0,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.