IBEX 35-Wert Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Red Electrica SA von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit Red Electrica SA-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 16,26 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die Red Electrica SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,150 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 94,34 EUR, da sich der Wert einer Red Electrica SA-Aktie am 06.11.2025 auf 15,34 EUR belief. Damit wäre die Investition 5,66 Prozent weniger wert.

Zuletzt ergab sich für Red Electrica SA eine Börsenbewertung in Höhe von 8,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at