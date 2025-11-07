Red Electrica Aktie

Red Electrica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANA3 / ISIN: ES0173093024

Rentable Red Electrica SA-Investition? 07.11.2025 10:04:27

IBEX 35-Wert Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Red Electrica SA von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren Red Electrica SA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit Red Electrica SA-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 16,26 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die Red Electrica SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,150 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 94,34 EUR, da sich der Wert einer Red Electrica SA-Aktie am 06.11.2025 auf 15,34 EUR belief. Damit wäre die Investition 5,66 Prozent weniger wert.

Zuletzt ergab sich für Red Electrica SA eine Börsenbewertung in Höhe von 8,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

