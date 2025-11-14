IBEX 35-Papier Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Red Electrica SA von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Red Electrica SA-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Red Electrica SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Red Electrica SA-Anteile bei 17,16 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 58,275 Red Electrica SA-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 879,37 EUR, da sich der Wert eines Red Electrica SA-Papiers am 13.11.2025 auf 15,09 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 12,06 Prozent eingebüßt.

Red Electrica SA war somit zuletzt am Markt 8,24 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at