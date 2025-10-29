Acciona Aktie

WKN: 865629 / ISIN: ES0125220311

WKN: 865629 / ISIN: ES0125220311

Lukratives Acciona-Investment? 29.10.2025 10:04:44

IBEX 35-Titel Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Acciona von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Acciona-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Acciona-Aktie via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Acciona-Papier an diesem Tag bei 86,90 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,507 Acciona-Anteilen. Die gehaltenen Acciona-Aktien wären am 28.10.2025 2 253,16 EUR wert, da der Schlussstand 195,80 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 125,32 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Acciona betrug jüngst 10,67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

