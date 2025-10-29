Acciona Aktie
WKN: 865629 / ISIN: ES0125220311
|Lukratives Acciona-Investment?
|
29.10.2025 10:04:44
IBEX 35-Titel Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Acciona von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Acciona-Aktie via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Acciona-Papier an diesem Tag bei 86,90 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,507 Acciona-Anteilen. Die gehaltenen Acciona-Aktien wären am 28.10.2025 2 253,16 EUR wert, da der Schlussstand 195,80 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 125,32 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Acciona betrug jüngst 10,67 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
