IBEX 35-Titel Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Acciona von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 22.10.2022 wurden Acciona-Anteile an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 166,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Acciona-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,602 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 112,21 EUR, da sich der Wert eines Acciona-Papiers am 21.10.2025 auf 186,50 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 12,21 Prozent.
Acciona war somit zuletzt am Markt 10,24 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
