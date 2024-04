IBEX 35-Titel Aena-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Aena-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Aena eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Aena-Aktie via Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aena-Aktie bei 139,90 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Aena-Aktie investiert, befänden sich nun 71,480 Aena-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.04.2024 12 666,19 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 177,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,66 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Aena einen Börsenwert von 26,58 Mrd. Euro. Die Aena-Aktie ging am 11.02.2015 an die Börse STN. Damals wurde der erste Kurs eines Aena-Anteils bei 68,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

