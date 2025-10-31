Amadeus IT Aktie
WKN DE: A1CXN0 / ISIN: ES0109067019
|Amadeus IT-Anlage im Blick
|
31.10.2025 10:04:19
IBEX 35-Titel Amadeus IT-Aktie: So viel hätte eine Anlage in Amadeus IT von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit der Amadeus IT-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 66,60 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,502 Amadeus IT-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 30.10.2025 99,85 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 66,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,15 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Amadeus IT bezifferte sich zuletzt auf 29,46 Mrd. Euro. Am 28.04.2010 wurden Amadeus IT-Anteile zum ersten Mal an der Börse STN gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Amadeus IT-Anteilsschein bei 11,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
