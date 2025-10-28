Banco de Sabadell Aktie

Frühes Investment 28.10.2025 10:03:43

IBEX 35-Titel Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banco de Sabadell SA von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Banco de Sabadell SA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Banco de Sabadell SA-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1,68 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Banco de Sabadell SA-Aktie investiert hat, hat nun 59,554 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 187,12 EUR, da sich der Wert einer Banco de Sabadell SA-Aktie am 27.10.2025 auf 3,14 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 87,12 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Banco de Sabadell SA einen Börsenwert von 15,11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

