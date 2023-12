IBEX 35-Titel Cellnex Telecom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cellnex Telecom-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Cellnex Telecom eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurden Cellnex Telecom-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Cellnex Telecom-Aktie bei 18,56 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 53,866 Cellnex Telecom-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 901,48 EUR, da sich der Wert eines Cellnex Telecom-Anteils am 12.12.2023 auf 35,30 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 90,15 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Cellnex Telecom eine Börsenbewertung in Höhe von 25,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at