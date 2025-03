IBEX 35-Titel Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Laboratorios Farmaceuticos Rovi eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier via Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 20,70 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4,831 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 26.03.2025 auf 50,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 245,89 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 145,89 Prozent.

Insgesamt war Laboratorios Farmaceuticos Rovi zuletzt 2,64 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at